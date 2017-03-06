تراجع مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة

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تراجعت تسجيلات السيارات الجديدة في بريطانيا بمقدار 0.3% إلى 83.115 ألف وحدة خلال فبراير/شباط، نتيجة لضعف الطلب من الأفراد والشركات، ولكن من المتوقع ارتفاعها في مارس/آذار.

وأعلنت جمعية تجار ومصنعي السيارات تراجع الطلب الخاص 4.4% إلى 36.018 ألف وحدة، بينما انخفضت تسجيلات الشركات 5.3% إلى 45.699 ألف سيارة.

وأوضحت الجمعية أن خلال أول شهرين في العام، ارتفعت التسجيلات 1.8% إلى 257.679 ألف.

ويتوقع محللون انكماش سوق السيارات البريطاني بحوالي 5% هذا العام بعد عامين من الطلب القياسي، نتيجة لتراجع الجنيه الإسترليني المرتبط بمغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الاوروبي والذي دفع أسعار بعض الموديلات، إضافة إلى حالة عم اليقين الاقتصادي.

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Tags:اسعار السياراتالمملكة المتحدةسياراتمبيعات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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