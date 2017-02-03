تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو

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تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 0.3% خلال ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.
ومقارنة بديسمبر/ كانون الأول 2015 ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.1%، لينهي عام 2016 بأكمله مرتفعاً بنسبة 1.8%.
وبعيداً عن منطقة اليورو، سجلت المملكة المتحدة انخفاضاً شهرياً قوياً بلغت نسبته 2.3% بعدما حققت أداءً قوياً خلال الجمعة السوداء نهاية نوفمبر/ تشرين الماضي.
وعقب البيانات تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.20% إلى 1.0736 دولار، في تمام الساعة 04:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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Tags:التجزئةاليورواوروبا
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