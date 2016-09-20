تراجع مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا خلال الشهر الماضي

قال مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الثلاثاء، إن أسعار المنتجين تراجعت خلال الشهر الماضي، مع ضعف أسعار الطاقة.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين خلال أغسطس/ آب بنسبة 0.1% عما كان عليه في يوليو/ تموز، كما انخفض بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع على أساس شهري بنسبة 0.1% وانخفاض على أساس سنوي بنسبة 1.5%.

وأشارت البيانات إلى أن أسعار الطاقة كان لها الأثر الأكبر على أسعار المنتجين في ألمانيا، بعدما سجلت انخفاضاً بنسبة 5.5% عما كانت عليه خلال أغسطس/ آب 2015.

وباستثناء أسعار الطاقة المتقلبة، استقر مؤشر أسعار المنتجين في أكبر اقتصاد أوروبي خلال أغسطس/ آب، لكنه تراجع بمقدار 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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