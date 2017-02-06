تراجع عقود الصلب وخام الحديد اليوم

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد والصلب في الصين اليوم، وذلك على الرغم من الإشارات الإيجابية لنمو قطاعي الخدمات والتصنيع في البلاد في يناير/كانون الثاني.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه السلطات في ثاني أكبر اقتصاد عالمي لاحتواء تخارج رؤوس الأموال من الصين.

وتشير بعض التحليلات إلى ارتفاع مخزونات خام الحديد في الموانئ، وكذلك مخزونات الصلب في الفترة بين نهاية سنة قمرية وبداية أخرى.

وتراجعت عقود حديد التسليح في بورصة شنغهاى 2.25% إلى 3093 يوان “451 دولارا” للطن بعد هبوطها 6.8% يوم الجمعة.

وانخفض خام الحديد 3% إلى 607.5 يوان للطن، وذلك بعد تراجعه 5.4% في تعاملات الجمعة.