تراجع عجز الميزان التجاري البريطاني عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي

انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة المتحدة مع بقية العالم في يوليو/تموز، في علامة على أن ضعف الإسترليني ربما يدعم الصادرات عقب تصويت البلاد على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني تراجع عجز الميزان التجاري للسلع إلى 11.8 مليار إسترليني “حوالي 15.7 مليار دولار” في يوليو/تموز، من العجز المعدل البالغ 12.9 مليار إسترليني في يونيو/حزيران، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات المحللين.

وتراجع الإسترليني بشكل حاد في أعقاب الاستفتاء، ليفقد حوالي 10% أمام الدولار الأمريكي.

أما فيما يشمل الخدمات، فإن العجز الشامل للدولة مع بقية العالم تراجع إلى 4.5 مليار إسترليني في يوليو/تموز من 5.6 مليار إسترليني في يونيو/حزيران.

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