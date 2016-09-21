تراجع صادرات اليابان خلال أغسطس بنسبة 9.6%

تراجعت صادرات اليابان خلال أغسطس/ آب بنسبة 9.6% عما كانت عليه قبل عام إلى 5.316 تريليون ين (52.3 مليار دولار)، مواصلة هبوطها للشهر الـ11 على التوالي، فيما أشارت توقعات المحللين إلى تراجع بنسبة 7.2% فقط.

ومن حيث الحجم، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، محققة أول ارتفاع لها خلال شهرين.

وعلى أساس شهري، استقرت الصادرات خلال الشهر الماضي بعد تعديل البيانات وفقاً للمتغيرات الفصلية.

وانخفضت الواردات بنسبة 17.3% إلى 5.335 تريليون ين عما كانت عليه قبل عام، وحقق الميزان التجاري عجزاً قدره 18.7 مليار ين خلال أغسطس/ آب، فيما أشارت التوقعات إلى تحقيق فائض بمقدار 200 مليار ين.

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