تراجع صادرات النفط الخام الكويتي لليابان بنسبة 45.6 %

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس تراجعا في صادرات النفط الخام الكويتي لليابان في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 45.6 في المئة للمرة الاولى منذ اربعة اشهر مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 4.92 مليون برميل اي 164 ألف برميل يوميا.

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجع في الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي بنسبة 3.7 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 3.14 مليون برميل يوميا.

واشارت الى ان الشحنات من الشرق الاوسط والتي تشكل نسبة 88.4 في المئة من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 6.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ولا تزال المملكة العربية السعودية اكبر مزود نفط لليابان اذ ارتفعت صادراتها لليابان بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 1.2 مليون برميل يوميا تليها دولة الامارات العربية المتحدة بشحناتها التي بلغت 770 ألف برميل يوميا مرتفعة بنسبة 10.1 في المئة.

واحتلت ايران المرتبة الثالثة اذ ارتفعت شحناتها بنسبة 41.2 في المئة لتصل الى 238 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث اكبر مستهلك نفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.