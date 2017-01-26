تراجع صادرات الساعات السويسرية في 2016

سجلت صادرات الساعات السويسرية تراجعا ملحوظا في ديسمبر/كانون الأول لتكمل بذلك حلقة الأداء الضعيف خلال عام 2016 بأكلمه.

وتراجعت الصادرات 4.6% على أساس سنوي إلى 1.7 مليار فرنك وذلك وفقا لبيانات صادرة من اتحاد صناعة الساعات السويسرية.

بينما سجلت الصادرات هبوطا بنسبة 9.9% إلى 19.4 مليار فرنك في 2016.

ويرى الاتحاد أن صادرات الساعات حققت بعض التعافي في ديسمبر/كانون الأول رغم التراجع، حيث تحسن الطلب في بعض الأسواق الرئيسية مثل الصين، الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي المقابل تراجعت الصادرات لأسواق هونج كونج، الإمارات، سنغافورة، كوريا الجنوبية والأسواق الرئيسية في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي.