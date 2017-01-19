تراجع حاد لسهم “توشيبا” خلال التعاملات

تراجع سهم “توشيبا” للإلكترونيات بشكل حاد خلال تعاملات الخميس في بورصة طوكيو، مع تزايد العمليات البيعية على السهم بعدما أشارت تقارير إخبارية إلى أن شطب أعمال الوحدة النووية في الولايات المتحدة سيتكلف أكثر مما كان متوقعا.

وانخفض سهم “توشيبا” بنسبة 16.75% إلى 240.1 ين، في تمام الساعة 08:57 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما انخفض بنحو 26% في وقت سابق من التعاملات.

وقالت صحيفة “نيكي” إن الشركة أخبرت المقرضين بأن الخسائر المترتبة على شطب أعمال الوحدة النووية ستتجاوز التوقعات السابقة المقدرة بحوالي 500 مليار ين (4.4 مليار دولار).

وأشارت “توشيبا” نهاية ديسمبر/ كانون الأول إلى أنها ستضطر لشطب مليارات الدولارات لتغطية التكاليف المتزايدة والمرتبطة بأعمال الوحدة النووية، ويتوقع محللون شطب ما بين 5 مليارات إلى 8 مليارات دولار.