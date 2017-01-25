تراجع ثقة الشركات الألمانية خلال يناير

تراجعت ثقة الشركات الألمانية بشكل غير متوقع خلال يناير/ كانون الثاني بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أربع سنوات خلال ديسمبر/ كانون الأول.

وهبط مؤشر “إيفو” لمناخ الأعمال في ألمانيا إلى 109.8 نقطة هذا الشهر من 111 نقطة خلال الشهر الماضي، فيما أشارت توقعت المحللين إلى ارتفاعه إلى 113 نقطة.

ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض مؤشر التوقعات إلى 103.2 نقطة من 105.6 نقطة، بينما ارتفع تقييم الأوضاع الراهنة إلى 116.9 نقطة من 116.6 نقطة.

وقال الاقتصادي لدى بنك “آي إن جي” “كارستن برزسكي” إن تراجع ثقة الشركات الألمانية يعكس القلق المتزايد إزاء الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب”.