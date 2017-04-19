تراجع المؤشرات الكويتية للجلسة الثالثة على التوالي

أنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، حيث أغلق المؤشر السعري على تراجع بـ 97 نقطة عند مستوى 6788 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت إجمالاً 27.51 مليون د.ك.

كما تراجع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 11 نقطة مغلقاً عند 927 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بـ 5 نقاط مغلقاً عند 409 نقاط.

وعلى صعيد الأسهم تراجع سهم “بيتك” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 510 فلوس، يليه سهما “القرين” و”زين” بـ 5 فلوس عند 335 فلساً، و450 فلساً، على الترتيب، ومن ثم سهم “صناعات” بفلسين مغلقاً عند 120 فلساً.

في المقابل، ارتفع سهم “المباني” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 820 فلساً، بينما استقرت أسهم “أريد” و”ميزان” و”فيفا” و”وطني” و”أجيليتي” عند 1220 فلساً، و1000 فلس، و860 فلساً، و690 فلساً، و630 فلساً، على التوالي.