تراجع المؤشرات الكويتية في نهاية تعاملات اليوم

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات اليوم على تراجع، حيث أغلق المؤشر السعري على تراجع بعد ارتفاع دام ثماني عشرة جلسة على التوالي بـ 104 نقاط دون مستوى الـ 6900 نقطة عند 6839 نقطة، وسط تراجع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 66.85 مليون د.ك.

كما تراجع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 13 نقطة مغلقاً عند 993 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بـ 5 نقاط مغلقاً عند 430 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم تراجع سهم “فيفا” بـ 20 فلساً، مغلقاً عند 880 فلساً، تبعه أسهم “وطني” و”زين” و”بيتك” و”أجيليتي” بـ 10 فلوس عند 740 فلساً، و500 فلس، و620 فلساً، و740 فلساً، على الترتيب، ومن ثم سهم “صناعات” بـ 4 فلوس عند 160 فلساً.

في المقابل ارتفع سهم “أريد” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 1220 فلساً، بينما استقرت أسهم “أغذية” و”ميزان” و”المباني” عند 2620 فلسا، و990 فلساً، و900 فلس، على التوالي.