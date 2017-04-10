تراجع المؤشرات الكويتية فى ختام التعاملات

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات اليوم على تراجع، حيث أغلق المؤشر السعري على تراجع بـ 7 نقاط عند مستوى 7008 نقاط، وسط ارتفاع في قيم التداولات حيث بلغت إجمالاً 29.48 مليون د.ك.

كما تراجع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 3 نقاط مغلقاً عند 957 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بنقطة واحدة مغلقاً عند 421 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم تراجع سهم “بيتك” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 540 فلساً، يليه سهم “القرين” بـ 5 فلوس مغلقاً عند 335 فلساً، ومن ثم سهم “صناعات” بفلسين مغلقاً عند 126 فلساً، في المقابل ارتفع سهم “نابيسكو” بـ 20 فلساً، مغلقاً عند 1220 فلساً.

بينما استقرت أسهم “أريد” و”ميزان” و”فيفا” و”المباني” و”وطني” و”أجيليتي” و”زين” عند 1160 فلساً، و1020 فلساً، و920 فلساً، و830 فلساً، و700 فلس، و640 فلساً، و465 فلساً، على التوالي.