تراجع الذهب مع استقرار الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم، مع استقرار مؤشر الدولار بعد بيانات النمو الاقتصادي الأمريكية القوية وعلى الرغم من التعليقات من قبل عدة بنوك مركزية تشير إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية.

وأظهرت البيانات الرسمية أمس أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.4% في الربع الأول مما يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى هذا العام.

ومع ذلك، لا تزال مكاسب الدولار محدودة بعد أن أشار رئيس المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إلى أن البنك قد يبدأ قريبا في إلغاء برنامج التيسير الكمي مما دفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أسابيع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.16% إلى 1243.80 دولار للأوقية، وارتفع مؤشر الدولار هامشيا بنسبة 0.06% عند 95.686، وذلك في تمام الساعة 11:06 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.