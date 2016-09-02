تراجع الدولار امام أغلب العملات الرئيسية

تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات الجمعة عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل وتيرة توظيف أقل من التوقعات في أغسطس/آب.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 151 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقابل 255 ألف وظيفة في يوليو/تموز، بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 180 ألفاً.

وسادت حالة من عدم اليقين في الأسواق إزاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بخصوص الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول الجاري حيث اعتبر مسؤولي البنك المركزي البيانات الاقتصادية معياراً لاتخاذ الخطوة.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.1% إلى 95.5 نقطة، وارتفع اليورو أمام العملة الأمريكية بحوالي 0.02% إلى 1.1200 في تمام الساعة 04:17 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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