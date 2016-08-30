تراجع الثقة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال أغسطس

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الثقة في الاقتصاد في 19 دولة تتعامل باليورو تراجعت في أغسطس آب لأقل مستوى منذ مارس آذار في مؤشر جديد علي ضعف المعنويات بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.

ونزل مؤشر منطقة اليورو للمعنويات الاقتصادية إلى 103.5 في أغسطس آب من 104.5 في يوليو تموز وهو أقل مستوى منذ مارس آذار ويظل أقل كثيرا من مستوى 104.1 الذي جاء في متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 38 من خبراء الاقتصاد. وتراوحت التوقعات بين 103 و104.9.

ونزل مستوى الثقة بين المديرين في قطاع الصناعة إلى -4.4 مع هبوط تقييم سجل الطلبيات الحالي بأكبر وتيرة منذ فبراير شباط 2009.

ونزلت الثقة بين المديرين في قطاع الخدمات إلى 10.0 بسبب تراجع توقعات الطلب.

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