تراجع الاقتراض السنوي للحكومة البريطانية

share on:

راجع صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة خلال العام المالي الماضي لأدنى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية في 2008، لكنه ظل أعلى من التوقعات الرسمية، بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة اليوم عن مكتب الإحصاءات الوطني.

وانخفض صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك المدعومة من دافعي الضرائب، بمقدار 20 مليار إسترليني خلال العام المالي المنقضي بنهاية مارس/ آذار، ليسجل 52 مليار إسترليني.

وتوقع مكتب مسؤولية الموازنة انخفاضًا بمقدار 20.3 مليار إسترليني خلال العام المالي الماضي، لكن تزايد الاقتراض في نهاية الفترة حال دون ذلك.

وارتفع صافي الاقتراض الشهري إلى 5.1 مليار جنيه إسترليني خلال مارس/ آذار، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 3.1 مليار إسترليني فقط.

وبذلك ارتفع إجمالي الدين الحكومي باستثناء البنوك، إلى 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية عما كان عليه في مارس/ آذار 2016.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  ارتفاع معدل #الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة بأعلى من التوقعات
Tags:اقتراضالاقتراض الحكوميالمملكة المتحدة
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

أمريكا تعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 20%

share
  • /

“السادة” يبدي رضاه عن مستوى الالتزام بخفض الإنتاج

أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ترتفع إلى 22.5 مليون مسافر

انخفاض حاد بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا

share on: