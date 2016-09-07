تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال يوليو بأكبر وتيرة في حوالي عامين، مع معاناة التصنيع من ضعف التجارة العالمية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد في برلين اليوم أن الإنتاج المعدل وفقًا للتقلبات الموسمية انخفض 1.5% من البيانات المعدلة للشهر السابق، عندما ارتفع 1.1%، وهو أكبر هبوط منذ أغسطس/آب عام 2014، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه 0.1%، أما على أساس سنوي، انخفض الإنتاج 1.2%.

وأوضح مكتب الإحصاءات الألماني أنه في حال تم استبعاد التشييد والطاقة من البيانات الشهرية ليوليو/تموز، فإن تراجع الإنتاج سيكون أكثر حدة عند 2.3%.

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