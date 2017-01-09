تراجع الإسترليني أمام الدولار عقب تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” حول خطط الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فيما حققت العملة الأمريكية مكاسب أمام أغلب العملات الرئيسية بدعم من آفاق انتعاش النمو في الولايات المتحدة.

وانخفض الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.75% إلى 1.2192 دولار، في تمام الساعة 09:21 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى له منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

فيما ارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.4% إلى 117.47 ين، واستقر مقابل اليورو عند 1.0527 دولار.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 102.39 نقطة.

وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية في بيان لها خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى أن بلادها ستترك السوق الأوروبي الموحد وأنها ستسعى لاتفاق تجاري مع أوروبا بدلاً من محاولات الإبقاء على عضوية غير كاملة.

وعلى صعيد آخر، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي بمدينة كليفلاند “لوريتا ميستير” إنها تحبذ رفع أسعار الفائدة الأمريكية بأكثر من ثلاث مرات خلال العام الجاري، متوقعة ارتفاع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف خلال العامين المقبلين.