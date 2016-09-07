تراجع الأسهم اليابانية مع ارتفاع قيمة الين

اختتمت الأسهم اليابانية تداولات اليوم الأربعاء على انخفاض، مع ارتفاع قيمة الين أمام الدولار وهو ما أثر سلباً على أعمال المصدرين.

وارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.6% إلى 101.42 ين، في تمام الساعة 09:47 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 0.4% إلى 17012 نقطة، كما انخفض مؤشر “توبكس” بنسبة 0.2% إلى 1349 نقطة.

وانخفض سهم شركة “نيسان موتورز” بنسبة 1% إلى 1045 ينا، كما انخفض سهم شركة “تويوتا موتورز” للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة 0.8% إلى 6184 ينا.

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