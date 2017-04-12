تراجع الأسهم اليابانية في ختام التداولات

تراجعت الأسهم اليابانية في ختام التداولات للجسلة الثانية على التوالي، بضغط من ارتفاع الين الذي بلغ أعلى مستوياته في خمسة أشهر مقابل الدولار خلال تعاملات الثلاثاء، وهو الأمر الذي شكل ضغطًا على أسهم الشركات المصدرة.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 1.05% إلى 18552 نقطة، عند أدنى مستوياته منذ السابع من ديسمبر/ كانون الأول، كما تراجع مؤشر “توبكس” بنسبة 1.05% إلى 1479 نقطة.

واستقرت العملة اليابانية مقابل الدولار عند 109.62 ين، في تمام الساعة 09:51 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت أكبر مكاسب يومية الثلاثاء والتي بلغت 1.2% ليصل الين لأعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم، ارتفاع طلبيات الآلات بقيمتها الأساسية بنسبة 1.5% خلال فبراير/ شباط بعدما سجلت هبوطًا قدره 3.2% خلال يناير/ كانون الأول، لكن البيانات جاءت أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 3.7%.

وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع إقراض البنوك في اليابان بنسبة 0.3% خلال مارس/ آذار على أساس سنوي مقارنة بـ2.8% خلال فبراير/ شباط.