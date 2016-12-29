تراجع الأسهم الصينية للجلسة الثالثة على التوالي

أغلقت الأسهم الصينية التداولات على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، رغم إعلان الحكومة عن خطط إنفاق ضخمة جديدة بالبنية التحتية للسكك الحديدية والقطارات، إلا أن السوق الصيني تتبع مسار الأسواق العالمية التي شهدت أغلبها تراجعا.

أغلقت الأسهم الصينية التداولات على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، رغم إعلان الحكومة عن خطط إنفاق ضخمة جديدة بالبنية التحتية للسكك الحديدية والقطارات، إلا أن السوق الصيني تتبع مسار الأسواق العالمية التي شهدت أغلبها تراجعا.

وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.2% إلى 3096 نقطة.

وكشف مجلس الوزراء الصيني الخميس، عن خطط لإنفاق 3.5 تريليون يوان (503 مليارات دولار) لتوسيع منظومة السكك الحديدية في البلاد بحلول عام 2020، حيث تحول تركيز الحكومة إلى الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز النمو.

من ناحية أخرى رفض البنك المركزي تقريراً إعلامياً يدعي تخطي العملة الصينية لمستوى 7 يوانات مقابل الدولار خلال تعاملات الأربعاء، مشيراً إلى أن التداولات على عملته المحلية جرت في نطاق بين 6.9500 يوان إلى 6.9666 يوان للدولار الواحد.

وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.2% إلى 3096 نقطة.

وكشف مجلس الوزراء الصيني الخميس، عن خطط لإنفاق 3.5 تريليون يوان (503 مليارات دولار) لتوسيع منظومة السكك الحديدية في البلاد بحلول عام 2020، حيث تحول تركيز الحكومة إلى الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز النمو.

من ناحية أخرى رفض البنك المركزي تقريراً إعلامياً يدعي تخطي العملة الصينية لمستوى 7 يوانات مقابل الدولار خلال تعاملات الأربعاء، مشيراً إلى أن التداولات على عملته المحلية جرت في نطاق بين 6.9500 يوان إلى 6.9666 يوان للدولار الواحد.