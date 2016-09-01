تراجع الأسهم الصينية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع

انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تداولات اليوم الخميس، بالرغم من صدور بيانات اقتصادية قوية أظهرت تحسن النشاط الصناعي في البلاد.

وكشفت البيانات الحكومية في الصين، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة في أغسطس/ آب مقابل 49.9 نقطة في يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى في 22 شهراً.

لكن مؤشر “Caixin” لمديري المشتريات الصناعي في الصين سجل تراجعاً إلى 50 نقطة خلال الشهر الماضي من 50.6 نقطة في الشهر السابق له.

وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.7% إلى 3063 نقطة، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

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