تراجع اسعار السيارات الكبيرة فى الكويت 15 ٪

في تفاعل سريع مع ارتفاع اسعار الوقود بدءا من سبتمبر المقبل شهد سوق السيارات المستعملة اقبالا على السيارات الصغيرة ذات السعة اللترية التي لا تتجاوز 1800 سي سي، فيما تتراجع اسعار السيارات الكبيرة بنسب تتراوح بين 10 – 15 ٪.

ومع اقتراب تطبيق اسعار الوقود الجديدة بدأت عروضا عدة من قبل حائزي السيارات الكبيرة ذات الـ 8 سلندرات للتخلص من كلفة تعبئة الوقود.

وقال احد السماسرة في سوق الحراج ان معدل الاقبال ظل دون تغيير طيلة شهر أغسطس لكن مع اقتراب موعد الاسعار الجديدة تغيرت مؤشرات تداول السيارات في الحراج وكذا في معارض السيارات فبدأ البعض يلجأ الى السيارات الصغيرة مع التخلص من الكبيرة خصوصا ان كانت اسرته لا تحتاج الى السيارة الكبيرة، او كان مكان عمله يبتعد كثيرا عن مقر اقامته.

وقال: معدل ارتفاع السيارات الصغيرة بلغ 15 ٪ واتوقع زيادته في الاسبوع الاول عقب التطبيق الى 17 او 20 ٪ الى حين عودة السوق الى الاستقرار.

وفي معارض السيارات لم يتغير شيئ كثير يمكن رصده الا ان احد البائعين اكد انهم يتوقعون زيادة الاقبال على السيارات الصغيرة كرد فعل طبيعي بعدما ظل سعر الوقود في الكويت الادنى عالميا، لكن مع زيادته واحتمالات حدوث زيادة في اسعار السلع وبعض الخدمات سيضطر الشخص لتخفيف اعباء الفاتورة الشهرية من خلال اي بند يستطيع من خلاله الخفض مثل كلفة تعبئة الوقود التي ستزيد شهريا بما لا يقل عن 15 دينارا شهريا.