تراجع إيرادات “بلاك بيري” بأكثر من التوقعات

انخفضت إيرادات “بلاك بيري” في الربع الأول بأكثر من التوقعات وسط محاولاتها التعافي من تراجعها في السنوات الأخيرة .

وقد أوقفت الشركة الكندية أعمالها لتصنيع الجوالات الذكية العام الماضي بعد التراجع الحاد في المبيعات من أجل التركيز على بيع البرمجيات والخدمات بدلا من ذلك.

وتراجعت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 41% إلى235 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو/أيار مقارنة مع 400 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من العام السابق، وأقل من 264.4 مليون دولار التي توقعها المحللون.

وقالت الشركة أنها تلقت أكثر من 3 ألاف طلب من جميع العملاء في الربع الأول وبانخفاض عن 3.5 ألف طلب في الربع الرابع، وبلغ صافي الدخل 671 مليون دولار أي 1.23 دولار للسهم في الربع الأول مقارنة مع خسارة قدرها 670 مليون دولار أو 1.28 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي

ويأتي الجزء الأكبر من صافي الدخل من الرسوم التي تتلقاها من شركة “كوالكوم” لصناعة الرقائق الالكترونية والتي بلغت 815 مليون دولار حيث باستثناء ذلك يبلغ صافي الدخل 2 سنتا للسهم.

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