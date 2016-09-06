تراجع إيرادات الصادرات النفطية لدول “أوبك” 46 % في 2015

حققت دول منظمة “أوبك” إيرادات بقيمة 404 مليارات دولار من صادرات النفط عام 2015 بانخفاض 46% بالمقارنة مع 2014 وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وحصلت دول المنظمة على 753 مليار دولار من الإيرادات عام 2014، في الوقت الذي شهدت فيه الأسعار تراجعا منذ منتصف ذلك العام من فوق 100 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار عقود خام برنت من 112 دولارا في يونيو/حزيران 2014 إلى 38 دولارا في ديسمبر/كانون الأول 2015.

ووفقا لتوقعات الإدارة فإن إيرادات “أوبك” ستواصل التراجع هذا العام لتصل إلى 341 مليار دولار قبل أن ترتفع 427 مليار دولار خلال عام 2017.

يشار إلى أن إيرادات 2015 تعد الأقل منذ عام 2004، في الوقت الذي بلغ فيه نصيب الفرد بدول المنظمة مع أخذ التضخم في الحسبان 606 دولارات من صافي تصدير النفط بانخفاض حاد ناهز 83% بالمقارنة مع 3500 دولار عام 1980.

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