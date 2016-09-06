تراجع إنفاق المستهلكين في بريطانيا خلال أغسطس

أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الثلاثاء تراجع إنفاق المستهلكين البريطانيين في أغسطس آب بعد تسجيل زيادة غير متوقعة في يوليو تموز بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي ويرجع ذلك لارتفاع درجات الحرارة وامتناع المواطنين عن الخروج للتسوق.

وقال كونسورتيوم التجزئة البريطاني إن الإنفاق هبط 0.3 في المئة مقارنة مع أغسطس آب من العام الماضي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة مع زيادة نسبتها 1.9 في المئة في يوليو تموز.

وذكر الكونسورتيوم أن قراءة الشهر الماضي هي الأضعف منذ سبتمبر أيلول 2014 مع استبعاد التشوهات الناجمة عن توقيت العطلات العامة ولكن لا يبدو أنه رد فعل متأخر للقرار المفاجيء بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو حزيران.

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