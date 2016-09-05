تراجع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 46.72 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم التأكيد السعودي والروسي على التعاون من أجل ضمان اسقرار السوق.

وقال ولي ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” خلال لقائه بالرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” الأحد على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين، إن التعاون بين روسيا والمملكة سيعود بالنفع على سوق النفط العالمية.

وحققت أسعار الخام أعلى ارتفاع لها خلال أسبوعين يوم الجمعة الماضي مع تأكيد “بوتين” رغبته في التعاون مع “أوبك” من أجل التوصل لاتفاق بشأن تجميد الإنتاج.

وأعلنت شركة “بيكر هيوز” للخدمات النفطية الجمعة، ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار منصة واحدة إلى 407 منصات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.2% إلى 46.72 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما انخفض خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.4% إلى 44.27 دولار للبرميل.

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