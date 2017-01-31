تراجع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي

jراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تجدد مخاوف المستثمرين حيال تزايد الإنتاج الأمريكي، الأمر الذي من شأنه تعويض الأثر الإيجابي لخطة خفض الإنتاج التي تطبقها “أوبك” وعدد من المنتجين المستقلين.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.20% إلى 55.13 دولار للبرميل، فيما انخفض خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.40% إلى 52.41 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:57 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك رغم تراجع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.10% إلى 100.34 نقطة، وعادة ما يشكل تراجع قيمة العملة الأمريكية دعماً لأسعار النفط.

من جانبه قال وزير النفط الكويتي “عصام المرزوق” إن أسعار النفط الخام الحالية مناسبة لكل من المنتجين والمستهلكين، مشيراً إلى أن مستوى امتثال المنتجين لخطة خفض الإنتاج مشجع.

من ناحية أخرى، يرى محللون أن استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية يدعم زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة.