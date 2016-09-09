تراجع أسعار النفط رغم انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم الإعلان أمس عن انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الخميس، انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 14.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ عام 1999.

كما أظهرت البيانات الحكومية، تراجع الإنتاج الأمريكي من الخام بمقدار 30 ألف برميل يومياً إلى 8.458 مليون برميل يومياً، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت “بلومبرج” إن إنتاج السعودية من النفط تراجع بمقدار 40 ألف برميل يومياً إلى 10.63 مليون برميل يومياً في أغسطس/ آب من المستوى القياسي المسجل خلال يوليو/ تموز عند 10.67 مليون برميل يومياً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.8% إلى 49.57 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.8% إلى 47.24 دولار للبرميل.

تعليقات

comments