تراجع أسعار المستهلكين في اليابان للشهر الخامس على التوالي

واصل مؤشر أسعار المستهلكين الياباني تراجعه للشهر الخامس على التوالي في يوليو/تموز، مما يشير إلى أن على البنك المركزي التحرك مجددًا في محاولة لتعزيز التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الذي يستثني الأغذية الطازجة 0.5% على أساس سنوي في يوليو/تموز، بعد تعديل بيانات يونيو/حزيران التي شهدت انخفاضًا 0.4%.

وباستبعاد أسعار الطاقة والغذاء، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.3% على أساس سنوي، بالمقارنة مع الارتفاع المعدل إلى 0.5% في يونيو/حزيران.

وجاء ذلك بعد ظهور بيانات النمو الاقتصادي في وقت سابق هذا الشهر والتي جاءت أقل من المتوقع، وعلى الرغم من وجود خطة للإنفاق قدمتها الحكومة.

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