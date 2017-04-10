تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، وسط توقعات بمزيد من التشديد في سياسات الاحتياطي الفيدرالي، ورغم استقرار الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.20% إلى 1255 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت عقود الفضة تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.20% إلى 17.935 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:42 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بمقدار 0.03 نقطة إلى 101.21 نقطة، وعادة ما تتأثر أسعار السلع سلبًا بارتفاع قيمة العملة الأمريكية.

واختتم المعدن النفيس تعاملات الجمعة عند أعلى مستوياته منذ العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعومًا بتنامي المخاوف الجيوسياسية عقب الهجمات الأمريكية ضد الجيش السوري.

وتترقب الأسواق اليوم كلمة رئيسة الاحتياطي الفيدرالي “جانيت يلين” في جامعة متشيجان، وسط تطلعات بالكشف عن ملامح اتجاهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.