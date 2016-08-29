تراجع أسعار الذهب مع تكهنات رفع معدلات الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الإثنين، كما وصلت الفضة لأدنى مستوياتها في شهرين بعد تصريحات عززت التكهنات بأن معدلات الفائدة الأمريكية قد يتم رفعها الشهر الماضي.

وتراجعت أسعار الذهب للتسليم الفوري بمقدار 2.68 دولار أو 0.2% إلى 1318.50 دولار للأوقية، في الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما وصلت لمستوى 1314.99 دولار وهو الأدنى منذ السادس والعشرين من يوليو/تموز.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.3% إلى 1321.4 دولار للأوقية في الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا، بينما هبطت عقود الفضة 0.9% إلى 18.57 دولار.

وأشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي “جانيت يلين” من خلال حديثها في “جاكسون هول” أن الظروف مناسبة لرفع الفائدة، كما ذكر نائبها “ستانلي فيشر” أن زيادة الفائدة في الاجتماع الذي سيعقد خلال سبتمبر/أيلول أمر ممكن.

هذا بينما سينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي سيصدر الجمعة القادمة، لمعرفة وضع سوق العمل.

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