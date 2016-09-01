تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الشهري للولايات المتحدة والمقرر صدوره غداً للوقوف على مدى إمكانية رفع أسعار الفائدة قريباً.

وتعرض المعدن النفيس لضغوط هبوطية جراء التكهنات والتلميحات المتزايدة مؤخراً حول إمكانية رفع أسعار الفائدة هذا العام وهو ما عزز من قيمة الدولار، وسجل الذهب خسائر شهرية في ختام جلسة الأمس بنسبة 3.4% خلال أغسطس/ آب وهي الأولى منذ مايو/ أيار.

وقال نائب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي “ستانلي فيشر” الثلاثاء، إن قرار رفع أسعار الفائدة يعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة، في إشارة إلى تقرير الوظائف الشهري الذي يصدر غداً الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.1% إلى 96.14 نقطة في تمام الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما شكل ضغطا على السلع ومن بينها الذهب.

فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 1308.7 دولار للأوقية.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.1% إلى 18.690 دولار للأوقية.