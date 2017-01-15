تراجع أرباح “مسقط للغازات” إلى 764 ألف ريال

share on:

تراجعت أرباح شركة “مسقط للغازات” العاملة في بيع الغاز المنزلي وتوزيعه إلى 764 ألف ريال عماني (25.31 بيسة للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها  1.31 مليون ريال حققتها الشركة خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات (مليون ريال عماني)

9.53

9.25

( 3 % )

الربح الصافي (مليون ريال عماني)

1.31

0.76

( 42 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

30.03

30.03

ربح السهم(بيسة/للسهم)

43.62

25.31

( 42 % )

تطور الأرباح الصافية لـ ” مسقط للغازات ” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي
(مليون ريال)

ربح السهم
(بيسة)

  2015

الربع الأول 2015

0.33

11.00

الربع الثاني 2015

0.41

13.65

الربع الثالث 2015

0.28

9.32

الربع الرابع 2015

0.29

9.66

2016

الربع الأول 2016

0.29

9.66

الربع الثاني 2016

0.20

6.66

الربع الثالث 2016

0.16

5.33

الربع الرابع 2016

0.11

3.66

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  كيف تعرف ان جهازك مراقب داخل مكان العمل ؟
Tags:#أرباحشركاتمسقط للغازات
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

share
  • /

ارتفاع أرباح “شل العمانية للتسويق” إلى 16 مليون ريال

share
  • /

“إكسون موبيل” تعلن عن كشف نفطي جديد

share on: