تراجع أرباح “مسقط للغازات” إلى 764 ألف ريال

تراجعت أرباح شركة “مسقط للغازات” العاملة في بيع الغاز المنزلي وتوزيعه إلى 764 ألف ريال عماني (25.31 بيسة للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 1.31 مليون ريال حققتها الشركة خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات (مليون ريال عماني)
9.53
9.25
( 3 % )
الربح الصافي (مليون ريال عماني)
1.31
0.76
( 42 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
30.03
30.03
—
ربح السهم(بيسة/للسهم)
43.62
25.31
( 42 % )
تطور الأرباح الصافية لـ ” مسقط للغازات ” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2015
الربع الأول 2015
0.33
11.00
الربع الثاني 2015
0.41
13.65
الربع الثالث 2015
0.28
9.32
الربع الرابع 2015
0.29
9.66
2016
الربع الأول 2016
0.29
9.66
الربع الثاني 2016
0.20
6.66
الربع الثالث 2016
0.16
5.33
الربع الرابع 2016
0.11
3.66