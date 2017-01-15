تراجع أرباح “مسقط للغازات” إلى 764 ألف ريال

تراجعت أرباح شركة “مسقط للغازات” العاملة في بيع الغاز المنزلي وتوزيعه إلى 764 ألف ريال عماني (25.31 بيسة للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 1.31 مليون ريال حققتها الشركة خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات (مليون ريال عماني) 9.53 9.25 ( 3 % ) الربح الصافي (مليون ريال عماني) 1.31 0.76 ( 42 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 30.03 30.03 — ربح السهم(بيسة/للسهم) 43.62 25.31 ( 42 % )