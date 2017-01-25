تراجع أرباح “ظفار الدولية” إلى 9.52 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة “ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة”، التي تمتلك عدة استثمارات في شركات منطقة ظفار المساهمة، إلى 9.52 مليون ريال عماني ( 38.64 بيسه/ للسهم ) بنهاية عام 2016، مسجلة تراجعاً بنسبة قدرها 10 % قياسا بنفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي (مليون ريال عماني) 10.54 9.52 ( 10 % ) متوسط عدد الأسهم (مليون) 246.4 246.4 — ربح السهم (بيسة/للسهم) 42.78 38.64 ( 10 % )