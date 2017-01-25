تراجع أرباح “ظفار الدولية” إلى 9.52 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة “ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة”، التي تمتلك عدة استثمارات في شركات منطقة ظفار المساهمة، إلى 9.52 مليون ريال عماني ( 38.64 بيسه/ للسهم ) بنهاية عام 2016، مسجلة تراجعاً بنسبة قدرها 10 % قياسا بنفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي (مليون ريال عماني)
10.54
9.52
( 10 % )
متوسط عدد الأسهم (مليون)
246.4
246.4
—
ربح السهم (بيسة/للسهم)
42.78
38.64
( 10 % )
تطور الأرباح الصافية لـ “ظفار الدولية” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي (مليون ريال عماني)
ربح السهم (بيسة/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
4.66
18.91
الربع الثاني 2014
3.61
14.65
الربع الثالث 2014
4.65
18.87
الربع الرابع 2014
( 0.32 )
( 1.30 )
2015
الربع الأول 2015
3.59
14.57
الربع الثاني 2015
3.95
16.03
الربع الثالث 2015
3.27
13.27
الربع الرابع 2015
( 0.27 )
( 1.10 )
2016
الربع الأول 2016
4.15
16.84
الربع الثاني 2016
2.81
11.40
الربع الثالث 2016
0.32
1.30
الربع الرابع 2016
2.24
9.09