تراجع أرباح “ظفار الدولية” إلى 9.52 مليون ريال

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تراجعت أرباح شركة “ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة”، التي تمتلك عدة استثمارات في شركات منطقة ظفار المساهمة، إلى 9.52 مليون ريال عماني ( 38.64 بيسه/ للسهم ) بنهاية عام 2016، مسجلة تراجعاً بنسبة قدرها 10 % قياسا بنفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي (مليون ريال عماني)

10.54

9.52

( 10 % )

متوسط عدد الأسهم (مليون)

246.4

246.4

ربح السهم (بيسة/للسهم)

42.78

38.64

( 10 % )

تطور الأرباح الصافية لـ “ظفار الدولية” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي (مليون ريال عماني)

ربح السهم (بيسة/للسهم)

  2014

الربع الأول 2014

4.66

18.91

الربع الثاني 2014

3.61

14.65

الربع الثالث 2014

4.65

18.87

الربع الرابع 2014

( 0.32 )

( 1.30 )

  2015

الربع الأول 2015

3.59

14.57

الربع الثاني 2015

3.95

16.03

الربع الثالث 2015

3.27

13.27

الربع الرابع 2015

( 0.27 )

( 1.10 )

2016

الربع الأول 2016

4.15

16.84

الربع الثاني 2016

2.81

11.40

الربع الثالث 2016

0.32

1.30

الربع الرابع 2016

2.24

9.09

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Tags:#أرباحشركاتظفار الدولية
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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