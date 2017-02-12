تراجع أرباح “طيران الجزيرة” إلى 10.80 مليون د.ك

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تراجعت أرباح شركة طيران الجزيرة وهي أول شركة طيران تابعة للقطاع الخاص بالكامل في الشرق الأوسط، إلى 10.80 مليون د.ك ( 54 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 15.38 مليون د.ك تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي (مليون د.ك)

15.38

10.80

( 30 % )

متوسط عدد الأسهم (مليون)

200

200

ربح السهم (فلس/للسهم)

76.9

54.0

( 30 % )

أرجعت الشركة السبب في تراجع صافي الربح خلال عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية من 58.6 مليون د.ك إلى 52.8 مليون د.ك بنسبة 10 %.

تطور الأرباح الصافية لـ “طيران الجزيرة” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي (مليون د.ك)

ربح السهم (فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

2.08

10.4

الربع الثاني 2014

2.80

14.0

الربع الثالث 2014

8.06

40.3

الربع الرابع 2014

( 15.84)

( 79.2 )

2015

الربع الأول 2015

3.02

15.1

الربع الثاني 2015

3.20

16.0

الربع الثالث 2015

8.26

41.3

الربع الرابع 2015

0.91

4.6

2016

الربع الأول 2016

4.01

20.1

الربع الثاني 2016

1.98

9.9

الربع الثالث 2016

6.02

30.1

الربع الرابع 2016

( 1.21 )

( 6.1 )

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Tags:#أرباحتراجعطيران الجزيرة
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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