تراجع أرباح “طيران الجزيرة” إلى 10.80 مليون د.ك

تراجعت أرباح شركة “طيران الجزيرة“ وهي أول شركة طيران تابعة للقطاع الخاص بالكامل في الشرق الأوسط، إلى 10.80 مليون د.ك ( 54 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 15.38 مليون د.ك تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي (مليون د.ك)
15.38
10.80
( 30 % )
متوسط عدد الأسهم (مليون)
200
200
—
ربح السهم (فلس/للسهم)
76.9
54.0
( 30 % )
تطور الأرباح الصافية لـ “طيران الجزيرة” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي (مليون د.ك)
ربح السهم (فلس/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
2.08
10.4
الربع الثاني 2014
2.80
14.0
الربع الثالث 2014
8.06
40.3
الربع الرابع 2014
( 15.84)
( 79.2 )
2015
الربع الأول 2015
3.02
15.1
الربع الثاني 2015
3.20
16.0
الربع الثالث 2015
8.26
41.3
الربع الرابع 2015
0.91
4.6
2016
الربع الأول 2016
4.01
20.1
الربع الثاني 2016
1.98
9.9
الربع الثالث 2016
6.02
30.1
الربع الرابع 2016
( 1.21 )
( 6.1 )