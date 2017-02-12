تراجع أرباح “طيران الجزيرة” إلى 10.80 مليون د.ك

تراجعت أرباح شركة “طيران الجزيرة“ وهي أول شركة طيران تابعة للقطاع الخاص بالكامل في الشرق الأوسط، إلى 10.80 مليون د.ك ( 54 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 15.38 مليون د.ك تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي (مليون د.ك) 15.38 10.80 ( 30 % ) متوسط عدد الأسهم (مليون) 200 200 — ربح السهم (فلس/للسهم) 76.9 54.0 ( 30 % )

أرجعت الشركة السبب في تراجع صافي الربح خلال عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية من 58.6 مليون د.ك إلى 52.8 مليون د.ك بنسبة 10 %.