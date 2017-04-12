تراجع أرباح “شل العمانية للتسويق” إلى 3.05 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة “شل العمانية للتسويق“، التي تعد أكبر شركة لبيع وتوزيع المنتجات النفطية والزيوت في عمان، إلى 3.05 مليون ريال عماني ( 30.5 بيسة/السهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة قدرها 24 % قياسا بنفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي :
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
المبيعات (مليون ريال عماني)
83.69
110.34
+ 32 %
الربح الصافي (مليون ريال عماني)
4.02
3.05
( 24 % )
متوسط عدد الأسهم (مليون)
100
100
—
ربح السهم (بيسة/للسهم)
40.2
30.5
( 24 % )
تطور الأرباح الصافية لـ “شل العمانية” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي( مليون ريال )
ربح السهم(بيسة)
2015
الربع الأول 2015
2.59
25.9
الربع الثاني 2015
4.32
43.2
الربع الثالث 2015
3.91
39.1
الربع الرابع 2015
3.35
33.5
2016
الربع الأول 2016
4.02
40.2
الربع الثاني 2016
4.79
47.9
الربع الثالث 2016
3.24
32.4
الربع الرابع 2016
3.95
39.5
2017
الربع الأول 2017
3.05
30.5