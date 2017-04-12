تراجع أرباح “شل العمانية للتسويق” إلى 3.05 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة “شل العمانية للتسويق“، التي تعد أكبر شركة لبيع وتوزيع المنتجات النفطية والزيوت في عمان، إلى 3.05 مليون ريال عماني ( 30.5 بيسة/السهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة قدرها 24 % قياسا بنفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي :

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير المبيعات (مليون ريال عماني) 83.69 110.34 + 32 % الربح الصافي (مليون ريال عماني) 4.02 3.05 ( 24 % ) متوسط عدد الأسهم (مليون) 100 100 — ربح السهم (بيسة/للسهم) 40.2 30.5 ( 24 % )