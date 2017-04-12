تراجع أرباح “شل العمانية للتسويق” إلى 3.05 مليون ريال

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تراجعت أرباح شركةشل العمانية للتسويق، التي تعد أكبر شركة لبيع وتوزيع المنتجات النفطية والزيوت في عمان، إلى 3.05 مليون ريال عماني ( 30.5 بيسة/السهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة قدرها 24 % قياسا بنفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي :

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

 الربع الأول 2017

التغير

المبيعات (مليون ريال عماني)

83.69

110.34

+ 32 %

الربح الصافي (مليون ريال عماني)

4.02

3.05

( 24 % )

متوسط عدد الأسهم (مليون)

100

100

ربح السهم (بيسة/للسهم)

40.2

30.5

( 24 % )

تطور الأرباح الصافية لـ “شل العمانية” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي( مليون ريال )

ربح السهم(بيسة)

  2015

الربع الأول 2015

2.59

25.9

الربع الثاني 2015

4.32

43.2

الربع الثالث 2015

3.91

39.1

الربع الرابع 2015

3.35

33.5

2016

الربع الأول 2016

4.02

40.2

الربع الثاني 2016

4.79

47.9

الربع الثالث 2016

3.24

32.4

الربع الرابع 2016

3.95

39.5

  2017

الربع الأول 2017

3.05

30.5

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Tags:ارباحشلعمان
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امل صبرى

امل صبرى

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