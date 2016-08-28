تراجع أرباح “سينوبك الصينية” 21.6% خلال النصف الأول

قالت سينوبك كورب الصينية للنفط والكيماويات يوم الأحد إن صافي الربح تراجع 21.6 بالمئة في النصف الأول من 2016 متأثرا بالانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.

وبلغ صافي ربح سينوبك 19.9 مليار يوان (2.98 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام انخفاضا من 25.4 مليار قبل سنة.

وبلغت إيرادات التشغيل 35.1 مليار يوان في النصف الأول وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بانخفاض 13.3 بالمئة عنها قبل عام.

وأوضحت الشركة أن إنتاجها من النفط والغاز هبط ستة بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام في حين نزل إنتاج النفط الخام 11.4 بالمئة حيث اضطرت الشركة إلى خفض الإنتاج في حقول تتكبد خسائر.

وتراجعت أنشطة التكرير 2.51 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول لكن الشركة زادت مبيعات الوقود المكرر بالسوق المحلية بنسبة 3.1 بالمئة.

وقالت سينوبك في بيان “من المتوقع استقرار النمو الاقتصادي للصين في النصف الثاني من 2016 مما سيقود نمو الطلب المحلي على المنتجات النفطية المكررة والمنتجات البتروكيماوية.”

وقالت إنها تنوي إنتاج 147 مليون برميل من النفط الخام في النصف الثاني من 2016 منها 125 مليون برميل من الإنتاج المحلي.

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