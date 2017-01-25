تراجع أرباح “ديار للتطوير العقاري” إلى 216.1 مليون درهم

تراجعت أرباح شركة “ديار للتطوير العقاري”، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي والمملوكة بنسبة 41 % من بنك دبي الإسلامي، إلى 216.1 مليون درهم (3.74 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 291.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات(مليون درهم) 257.1 428.3 + 67 % الربح الصافي(مليون درهم) 291.4 216.1 ( 26 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 5778 5778 — ربح السهم(فلس/للسهم) 5.04 3.74 ( 26 % )