تراجع أرباح “ديار للتطوير العقاري” إلى 216.1 مليون درهم

تراجعت أرباح شركة “ديار للتطوير العقاري”، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي والمملوكة بنسبة 41 % من بنك دبي الإسلامي، إلى 216.1 مليون درهم (3.74 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 291.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات(مليون درهم)
257.1
428.3
+ 67 %
الربح الصافي(مليون درهم)
291.4
216.1
( 26 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
5778
5778
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
5.04
3.74
( 26 % )
تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ”ديار للتطوير” منذ بداية عام 2014
الفترة
الإيرادات
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
317.3
52.1
0.90
الربع الثاني 2014
488.3
62.5
1.08
الربع الثالث 2014
155.3
78.5
1.36
الربع الرابع 2014
84.5
88.8
1.54
2015
الربع الأول 2015
36.2
58.3
1.01
الربع الثاني 2015
80.0
73.4
1.27
الربع الثالث 2015
25.3
46.1
0.80
الربع الرابع 2015
115.6
113.5
1.96
2016
الربع الأول 2016
60.2
51.0
0.88
الربع الثاني 2016
74.7
60.3
1.04
الربع الثالث 2016
126.3
56.5
0.98
الربع الرابع 2016
167.1
48.3
0.84