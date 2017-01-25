تراجع أرباح “ديار للتطوير العقاري” إلى 216.1 مليون درهم

share on:

تراجعت أرباح شركة “ديار للتطوير العقاري”، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي والمملوكة بنسبة 41 % من بنك دبي الإسلامي، إلى 216.1 مليون درهم (3.74 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 291.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات(مليون درهم)

257.1

428.3

+ 67 %

الربح الصافي(مليون درهم)

291.4

216.1

( 26 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

5778

5778

ربح السهم(فلس/للسهم)

5.04

3.74

( 26 % )

تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ”ديار للتطوير” منذ بداية عام 2014

الفترة

الإيرادات
(مليون درهم)

الربح الصافي
(مليون درهم)

ربح السهم
(فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

317.3

52.1

0.90

الربع الثاني 2014

488.3

62.5

1.08

الربع الثالث 2014

155.3

78.5

1.36

الربع الرابع 2014

84.5

88.8

1.54

2015

الربع الأول 2015

36.2

58.3

1.01

الربع الثاني 2015

80.0

73.4

1.27

الربع الثالث 2015

25.3

46.1

0.80

الربع الرابع 2015

115.6

113.5

1.96

2016

الربع الأول 2016

60.2

51.0

0.88

الربع الثاني 2016

74.7

60.3

1.04

الربع الثالث 2016

126.3

56.5

0.98

الربع الرابع 2016

167.1

48.3

0.84

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  3 مليارات ريال أرباح تشغيلية للخطوط القطرية في 2016
Tags:#أرباحديار للتطوير العقاريشركات
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

تطويرات جديدة في مطار دبي خلال عام 2017

share
  • /

“إعمار ” تتلقى عروضاً لعقد البنية التحتية في مشروع “دبي كريك هاربور”

share on: