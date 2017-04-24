تراجع أرباح “دبي التجاري” 34 % بنهاية الربع الأول 2017

تراجعت أرباح “بنك دبي التجاري”، المملوك بنسبة 20 % من قبل حكومة دبي، إلى 160.1 مليون درهم (5.7 فلس/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، قياسا بأرباح قدرها 240.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
240.8
160.1
( 34 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
2802.73
2802.73
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
8.6
5.7
( 34 % )
أهم بنود الميزانية
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الموجودات(مليار درهم)
59.2
66.8
+ 13 %
ودائع العملاء(مليار درهم)
41.1
45.9
+ 12 %
القروض(مليار درهم)
38.8
44.0
+ 13 %
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك دبي التجاري” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(فلس/ للسهم)
2015
الربع الأول 2015
295.1
10.5
الربع الثاني 2015
314.7
11.2
الربع الثالث 2015
305.5
10.9
الربع الرابع 2015
151.1
5.4
2016
الربع الأول 2016
240.8
8.6
الربع الثاني 2016
245.0
8.7
الربع الثالث 2016
215.7
7.7
الربع الرابع 2016
301.6
10.8
2017
الربع الأول 2017
160.1
5.7
تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك دبي التجاري” منذ بداية عام 2015
الفترة
الموجودات(مليار درهم)
ودائع العملاء(مليار درهم)
القروض(مليار درهم)
2015
الربع الأول 2015
48.7
34.7
33.4
الربع الثاني 2015
51.6
35.6
38.0
الربع الثالث 2015
53.3
37.4
39.0
الربع الرابع 2015
57.9
40.5
39.0
2016
الربع الأول 2016
59.2
41.1
38.8
الربع الثاني 2016
61.4
41.3
40.6
الربع الثالث 2016
62.2
42.0
41.3
الربع الرابع 2016
64.1
43.8
42.0
2017
الربع الأول 2017
66.8
45.9
44.0