تراجع أرباح “دبي التجاري” 34 % بنهاية الربع الأول 2017

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تراجعت أرباح “بنك دبي التجاري”، المملوك بنسبة 20 % من قبل حكومة دبي، إلى 160.1 مليون درهم (5.7 فلس/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، قياسا بأرباح قدرها 240.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

240.8

160.1

( 34 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

2802.73

2802.73

ربح السهم(فلس/للسهم)

8.6

5.7

( 34 % )

أهم بنود الميزانية

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الموجودات(مليار درهم)

59.2

66.8

+ 13 %

ودائع العملاء(مليار درهم)

41.1

45.9

+ 12 %

القروض(مليار درهم)

38.8

44.0

+ 13 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك دبي التجاري” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(فلس/ للسهم)

2015

الربع الأول 2015

295.1

10.5

الربع الثاني 2015

314.7

11.2

الربع الثالث 2015

305.5

10.9

الربع الرابع 2015

151.1

5.4

2016

الربع الأول 2016

240.8

8.6

الربع الثاني 2016

245.0

8.7

الربع الثالث 2016

215.7

7.7

الربع الرابع 2016

301.6

10.8

2017

الربع الأول 2017

160.1

5.7

تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك دبي التجاري” منذ بداية عام 2015

الفترة

الموجودات(مليار درهم)

ودائع العملاء(مليار درهم)

القروض(مليار درهم)

2015

الربع الأول 2015

48.7

34.7

33.4

الربع الثاني 2015

51.6

35.6

38.0

الربع الثالث 2015

53.3

37.4

39.0

الربع الرابع 2015

57.9

40.5

39.0

2016

الربع الأول 2016

59.2

41.1

38.8

الربع الثاني 2016

61.4

41.3

40.6

الربع الثالث 2016

62.2

42.0

41.3

الربع الرابع 2016

64.1

43.8

42.0

2017

الربع الأول 2017

66.8

45.9

44.0

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Tags:الإماراتبنك دبي التجاريبنوك
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