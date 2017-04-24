تراجع أرباح “دبي التجاري” 34 % بنهاية الربع الأول 2017

تراجعت أرباح “بنك دبي التجاري”، المملوك بنسبة 20 % من قبل حكومة دبي، إلى 160.1 مليون درهم (5.7 فلس/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، قياسا بأرباح قدرها 240.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 240.8 160.1 ( 34 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 2802.73 2802.73 — ربح السهم(فلس/للسهم) 8.6 5.7 ( 34 % )

أهم بنود الميزانية الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الموجودات(مليار درهم) 59.2 66.8 + 13 % ودائع العملاء(مليار درهم) 41.1 45.9 + 12 % القروض(مليار درهم) 38.8 44.0 + 13 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك دبي التجاري” منذ بداية عام 2015 الفترة الربح الصافي(مليون درهم) ربح السهم(فلس/ للسهم) 2015 الربع الأول 2015 295.1 10.5 الربع الثاني 2015 314.7 11.2 الربع الثالث 2015 305.5 10.9 الربع الرابع 2015 151.1 5.4 2016 الربع الأول 2016 240.8 8.6 الربع الثاني 2016 245.0 8.7 الربع الثالث 2016 215.7 7.7 الربع الرابع 2016 301.6 10.8 2017 الربع الأول 2017 160.1 5.7