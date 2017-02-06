تراجع أرباح “دبي التجاري” إلى 1003.1 مليون درهم

تراجعت أرباح “بنك دبي التجاري”، المملوك بنسبة 20 % من قبل حكومة دبي، إلى 1003.1 مليون درهم (35.8 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2016، قياسا بأرباح قدرها 1066.2مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 1066.2 1003.1 ( 6 %) متوسط عدد الأسهم(مليون) 2802.73 2802.73 — ربح السهم(فلس/للسهم) 38.0 35.8 ( 6 %)

يعود سبب انخفاض الإرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع مخصص انخفاض القيمة بنسبة 36 % لتصل إلى 683.3 مليون درهم، مقارنة بـ 501.4 مليون درهم خلال عام 2015.

أهم بنود الميزانية الفترة 2015 2016 التغير الموجودات(مليار درهم) 57.9 64.1 + 11 % ودائع العملاء(مليار درهم) 40.5 43.8 + 8 % القروض(مليار درهم) 39.0 42.0 + 8 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك دبي التجاري” منذ بداية عام 2014 الفترة الربح الصافي(مليون درهم) ربح السهم(فلس/ للسهم) 2014 الربع الأول 2014 284.8 10.2 الربع الثاني 2014 296.3 10.6 الربع الثالث 2014 309.0 11.0 الربع الرابع 2014 312.0 11.1 2015 الربع الأول 2015 295.1 10.5 الربع الثاني 2015 314.7 11.2 الربع الثالث 2015 305.5 10.9 الربع الرابع 2015 151.1 5.4 2016 الربع الأول 2016 240.8 8.6 الربع الثاني 2016 245.0 8.7 الربع الثالث 2016 215.7 7.7 الربع الرابع 2016 301.6 10.8