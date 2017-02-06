تراجع أرباح “دبي التجاري” إلى 1003.1 مليون درهم

تراجعت أرباح “بنك دبي التجاري”، المملوك بنسبة 20 % من قبل حكومة دبي، إلى 1003.1 مليون درهم (35.8 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2016، قياسا بأرباح قدرها 1066.2مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
1066.2
1003.1
( 6 %)
متوسط عدد الأسهم(مليون)
2802.73
2802.73
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
38.0
35.8
( 6 %)
أهم بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
الموجودات(مليار درهم)
57.9
64.1
+ 11 %
ودائع العملاء(مليار درهم)
40.5
43.8
+ 8 %
القروض(مليار درهم)
39.0
42.0
+ 8 %
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك دبي التجاري” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(فلس/ للسهم)
2014
الربع الأول 2014
284.8
10.2
الربع الثاني 2014
296.3
10.6
الربع الثالث 2014
309.0
11.0
الربع الرابع 2014
312.0
11.1
2015
الربع الأول 2015
295.1
10.5
الربع الثاني 2015
314.7
11.2
الربع الثالث 2015
305.5
10.9
الربع الرابع 2015
151.1
5.4
2016
الربع الأول 2016
240.8
8.6
الربع الثاني 2016
245.0
8.7
الربع الثالث 2016
215.7
7.7
الربع الرابع 2016
301.6
10.8
تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك دبي التجاري” منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات(مليار درهم)
ودائع العملاء(مليار درهم)
القروض(مليار درهم)
2014
الربع الأول 2014
43.7
30.5
29.9
الربع الثاني 2014
46.3
32.3
31.3
الربع الثالث 2014
46.5
31.8
31.5
الربع الرابع 2014
46.9
32.2
31.8
2015
الربع الأول 2015
48.7
34.7
33.4
الربع الثاني 2015
51.6
35.6
38.0
الربع الثالث 2015
53.3
37.4
39.0
الربع الرابع 2015
57.9
40.5
39.0
2016
الربع الأول 2016
59.2
41.1
38.8
الربع الثاني 2016
61.4
41.3
40.6
الربع الثالث 2016
62.2
42.0
41.3
الربع الرابع 2016
64.1
43.8
42.0