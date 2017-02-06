تراجع أرباح “دبي التجاري” إلى 1003.1 مليون درهم

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تراجعت أرباح “بنك دبي التجاري”، المملوك بنسبة 20 % من قبل حكومة دبي، إلى 1003.1 مليون درهم (35.8 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2016، قياسا بأرباح قدرها 1066.2مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

1066.2

1003.1

( 6 %)

متوسط عدد الأسهم(مليون)

2802.73

2802.73

ربح السهم(فلس/للسهم)

38.0

35.8

( 6 %)

يعود سبب انخفاض الإرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع مخصص انخفاض القيمة بنسبة 36 % لتصل إلى 683.3 مليون درهم، مقارنة بـ 501.4 مليون درهم خلال عام 2015.

 

أهم بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

الموجودات(مليار درهم)

57.9

64.1

+ 11 %

ودائع العملاء(مليار درهم)

40.5

43.8

+ 8 %

القروض(مليار درهم)

39.0

42.0

+ 8 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك دبي التجاري” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(فلس/ للسهم)

2014

الربع الأول 2014

284.8

10.2

الربع الثاني 2014

296.3

10.6

الربع الثالث 2014

309.0

11.0

الربع الرابع 2014

312.0

11.1

2015

الربع الأول 2015

295.1

10.5

الربع الثاني 2015

314.7

11.2

الربع الثالث 2015

305.5

10.9

الربع الرابع 2015

151.1

5.4

2016

الربع الأول 2016

240.8

8.6

الربع الثاني 2016

245.0

8.7

الربع الثالث 2016

215.7

7.7

الربع الرابع 2016

301.6

10.8

تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك دبي التجاري” منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات(مليار درهم)

ودائع العملاء(مليار درهم)

القروض(مليار درهم)

2014

الربع الأول 2014

43.7

30.5

29.9

الربع الثاني 2014

46.3

32.3

31.3

الربع الثالث 2014

46.5

31.8

31.5

الربع الرابع 2014

46.9

32.2

31.8

2015

الربع الأول 2015

48.7

34.7

33.4

الربع الثاني 2015

51.6

35.6

38.0

الربع الثالث 2015

53.3

37.4

39.0

الربع الرابع 2015

57.9

40.5

39.0

2016

الربع الأول 2016

59.2

41.1

38.8

الربع الثاني 2016

61.4

41.3

40.6

الربع الثالث 2016

62.2

42.0

41.3

الربع الرابع 2016

64.1

43.8

42.0

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Tags:#أرباحبنوكدبي التجاري
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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