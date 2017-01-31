تراجع أرباح “بنك أبوظبي التجاري” إلى 4148.7 مليون درهم

تراجعت أرباح “بنك أبوظبي التجاري”، ثاني أكبر البنوك في إمارة أبوظبي، إلى 4148.7 مليون درهم (79.8 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 16 % مقارنة بأرباح قدرها 4924.2 مليون درهم حققها خلال نفس الفترة من عام 2015

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 4924.2 4148.7 ( 16 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 5198.2 5198.2 — ربح السهم(فلس/ للسهم) 94.7 79.8 ( 16 % )