تراجع أرباح “بنك أبوظبي التجاري” إلى 4148.7 مليون درهم

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تراجعت أرباح “بنك أبوظبي التجاري”، ثاني أكبر البنوك في إمارة أبوظبي، إلى 4148.7 مليون درهم (79.8 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 16 % مقارنة بأرباح قدرها 4924.2 مليون درهم حققها خلال نفس الفترة من عام 2015

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

4924.2

4148.7

( 16 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

5198.2

5198.2

ربح السهم(فلس/ للسهم)

94.7

79.8

( 16 % )

يعود سبب تراجع  الأرباح خلال عام  2016 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 203 % لتصل إلى 1520.5 مليون درهم مقابل 501.5 مليون درهم  خلال عام 2015.

أهم بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

الموجودات(مليار درهم)

228.3

258.3

+ 13 %

ودائع العملاء(مليار درهم)

143.5

155.4

+ 8 %

القروض(مليار درهم)

146.3

158.5

+ 8 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك أبو ظبي التجاري” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم( فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

953.2

18.3

الربع الثاني 2014

1057.1

20.3

الربع الثالث 2014

1017.4

19.6

الربع الرابع 2014

1022.1

19.7

2015

الربع الأول 2015

1247.9

24.0

الربع الثاني 2015

1283.1

24.7

الربع الثالث 2015

1203.3

23.1

الربع الرابع 2015

1189.9

22.9

2016

الربع الأول 2016

1020.3

19.6

الربع الثاني 2016

1124.8

21.6

الربع الثالث 2016

999.1

19.2

الربع الرابع 2016

1004.5

19.3

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات(مليار درهم)

ودائع العملاء(مليار درهم)

القروض(مليار درهم)

2014

الربع الأول 2014

186.1

115.7

132.2

الربع الثاني 2014

197.8

119.0

134.3

الربع الثالث 2014

198.4

121.5

135.9

الربع الرابع 2014

204.0

126.0

140.6

2015

الربع الأول 2015

206.9

128.5

141.1

الربع الثاني 2015

212.2

131.6

145.8

الربع الثالث 2015

215.3

130.0

150.7

الربع الرابع 2015

228.3

143.5

146.3

2016

الربع الأول 2016

232.2

147.3

156.7

الربع الثاني 2016

240.8

149.1

154.9

الربع الثالث 2016

254.7

153.4

161.6

الربع الرابع 2016

258.3

155.4

158.5

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Tags:ابوظبيبنك أبوظبي التجاريبنوك
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