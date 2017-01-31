تراجع أرباح “بنك أبوظبي التجاري” إلى 4148.7 مليون درهم

تراجعت أرباح “بنك أبوظبي التجاري”، ثاني أكبر البنوك في إمارة أبوظبي، إلى 4148.7 مليون درهم (79.8 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 16 % مقارنة بأرباح قدرها 4924.2 مليون درهم حققها خلال نفس الفترة من عام 2015
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
4924.2
4148.7
( 16 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
5198.2
5198.2
—
ربح السهم(فلس/ للسهم)
94.7
79.8
( 16 % )
يعود سبب تراجع الأرباح خلال عام 2016 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 203 % لتصل إلى 1520.5 مليون درهم مقابل 501.5 مليون درهم خلال عام 2015.
أهم بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
الموجودات(مليار درهم)
228.3
258.3
+ 13 %
ودائع العملاء(مليار درهم)
143.5
155.4
+ 8 %
القروض(مليار درهم)
146.3
158.5
+ 8 %
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك أبو ظبي التجاري” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم( فلس/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
953.2
18.3
الربع الثاني 2014
1057.1
20.3
الربع الثالث 2014
1017.4
19.6
الربع الرابع 2014
1022.1
19.7
2015
الربع الأول 2015
1247.9
24.0
الربع الثاني 2015
1283.1
24.7
الربع الثالث 2015
1203.3
23.1
الربع الرابع 2015
1189.9
22.9
2016
الربع الأول 2016
1020.3
19.6
الربع الثاني 2016
1124.8
21.6
الربع الثالث 2016
999.1
19.2
الربع الرابع 2016
1004.5
19.3
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات(مليار درهم)
ودائع العملاء(مليار درهم)
القروض(مليار درهم)
2014
الربع الأول 2014
186.1
115.7
132.2
الربع الثاني 2014
197.8
119.0
134.3
الربع الثالث 2014
198.4
121.5
135.9
الربع الرابع 2014
204.0
126.0
140.6
2015
الربع الأول 2015
206.9
128.5
141.1
الربع الثاني 2015
212.2
131.6
145.8
الربع الثالث 2015
215.3
130.0
150.7
الربع الرابع 2015
228.3
143.5
146.3
2016
الربع الأول 2016
232.2
147.3
156.7
الربع الثاني 2016
240.8
149.1
154.9
الربع الثالث 2016
254.7
153.4
161.6
الربع الرابع 2016
258.3
155.4
158.5