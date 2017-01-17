تراجع أرباح “النفط العمانية” إلى 9.60 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة “النفط العمانية” ثالث أكبر شركة لتوزيع المنتجات النفطية في عمان، إلى 9.60 مليون ريال عماني ( 148.84بيسة/السهم) بنهاية عام 2016، بنسبة قدرها 21 % قياسا بنفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
المبيعات (مليون ريال عماني)
368.15
425.92
+ 16 %
الربح الصافي (مليون ريال عماني)
12.21
9.60
( 21 % )
متوسط عدد الأسهم (مليون)
64.50
64.50
—
ربح السهم (بيسة/للسهم)
189.30
148.84
( 21 % )
تطور الأرباح الصافية لـ “النفط العمانية” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
2.41
37.36
الربع الثاني 2014
3.05
47.29
الربع الثالث 2014
2.84
44.03
الربع الرابع 2014
2.91
45.12
2015
الربع الأول 2015
2.64
40.93
الربع الثاني 2015
2.89
44.81
الربع الثالث 2015
3.35
51.94
الربع الرابع 2015
3.34
51.63
2016
الربع الأول 2016
2.12
32.87
الربع الثاني 2016
2.90
44.96
الربع الثالث 2016
2.54
39.38
الربع الرابع 2016
2.04
31.63