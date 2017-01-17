تراجع أرباح “النفط العمانية” إلى 9.60 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة “النفط العمانية” ثالث أكبر شركة لتوزيع المنتجات النفطية في عمان، إلى 9.60 مليون ريال عماني ( 148.84بيسة/السهم) بنهاية عام 2016، بنسبة قدرها 21 % قياسا بنفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير المبيعات (مليون ريال عماني) 368.15 425.92 + 16 % الربح الصافي (مليون ريال عماني) 12.21 9.60 ( 21 % ) متوسط عدد الأسهم (مليون) 64.50 64.50 — ربح السهم (بيسة/للسهم) 189.30 148.84 ( 21 % )