تراجع أرباح “المتحدة للتمويل” إلى 757 ألف ريال

تراجعت أرباح شركة “المتحدة للتمويل“، أكبر شركة تمويل في عمان، إلى 757 ألف ريال عماني (2.18 بيسة/ السهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة قدرها 34 % ، قياسا بأرباح قدرها 1.15 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الربح الصافي(مليون ريال عماني)
1.15
0.76
( 34 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
349.14
349.14
—
ربح السهم(بيسة/ للسهم)
3.29
2.18
( 34 % )
تطور الأرباح الصافية لـ “المتحدة للتمويل” منذ بداية عام 2016
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2016
الربع الأول 2016
1.15
3.29
الربع الثاني 2016
1.25
3.58
الربع الثالث 2016
0.86
2.46
الربع الرابع 2016
1.25
3.58
2017
الربع الأول 2017
0.76
2.18