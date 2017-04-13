تراجع أرباح “المتحدة للتمويل” إلى 757 ألف ريال

تراجعت أرباح شركة “المتحدة للتمويل“، أكبر شركة تمويل في عمان، إلى 757 ألف ريال عماني (2.18 بيسة/ السهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة قدرها 34 % ، قياسا بأرباح قدرها 1.15 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الربح الصافي(مليون ريال عماني) 1.15 0.76 ( 34 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 349.14 349.14 — ربح السهم(بيسة/ للسهم) 3.29 2.18 ( 34 % )