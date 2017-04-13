تراجع أرباح “المتحدة للتمويل” إلى 757 ألف ريال

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تراجعت أرباح شركةالمتحدة للتمويل، أكبر شركة تمويل في عمان، إلى 757 ألف ريال عماني (2.18 بيسة/ السهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة قدرها 34 % ، قياسا بأرباح قدرها 1.15 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي(مليون ريال عماني)

1.15

0.76

( 34 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

349.14

349.14

ربح السهم(بيسة/ للسهم)

3.29

2.18

( 34 % )

تطور الأرباح الصافية لـ “المتحدة للتمويل” منذ بداية عام 2016

الفترة

الربح الصافي
( مليون ريال )

ربح السهم
(بيسة)

2016

الربع الأول 2016

1.15

3.29

الربع الثاني 2016

1.25

3.58

الربع الثالث 2016

0.86

2.46

الربع الرابع 2016

1.25

3.58

2017

الربع الأول 2017

0.76

2.18

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Tags:#أرباحالمتحدة للتمويلتمويبتمويل
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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