تراجع أرباح “المتحدة للتمويل” إلى 4.51 مليون ريال

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تراجعت أرباح شركة “المتحدة للتمويل”، أكبر شركة تمويل في عمان،إلى 4.51 مليون ريال عماني (13.82 بيسة/ السهم) بنهاية 2016، بنسبة قدرها 14 % ، قياسا بأرباح قدرها 4.51 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2015،كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون ريال عماني)

5.24

4.51

( 14 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

326.34

326.34

ربح السهم(بيسة/ للسهم)

16.06

13.82

( 14 % )

تطور الأرباح الصافية لـ “المتحدة للتمويل” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي
( مليون ريال )

ربح السهم
(بيسة)

  2014

الربع الأول 2014

1.12

3.43

الربع الثاني 2014

1.18

3.62

الربع الثالث 2014

1.20

3.68

الربع الرابع 2014

1.46

4.47

  2015

الربع الأول 2015

1.12

3.43

الربع الثاني 2015

1.37

4.20

الربع الثالث 2015

1.27

3.89

الربع الرابع 2015

1.48

4.54

2016

الربع الأول 2016

1.15

3.52

الربع الثاني 2016

1.25

3.83

الربع الثالث 2016

0.86

2.64

الربع الرابع 2016

1.25

3.83

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Tags:#أرباح#نموالمتحدة للتمويل
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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