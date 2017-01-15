تراجع أرباح “المتحدة للتمويل” إلى 4.51 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة “المتحدة للتمويل”، أكبر شركة تمويل في عمان،إلى 4.51 مليون ريال عماني (13.82 بيسة/ السهم) بنهاية 2016، بنسبة قدرها 14 % ، قياسا بأرباح قدرها 4.51 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2015،كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون ريال عماني)
5.24
4.51
( 14 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
326.34
326.34
—
ربح السهم(بيسة/ للسهم)
16.06
13.82
( 14 % )
تطور الأرباح الصافية لـ “المتحدة للتمويل” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
1.12
3.43
الربع الثاني 2014
1.18
3.62
الربع الثالث 2014
1.20
3.68
الربع الرابع 2014
1.46
4.47
2015
الربع الأول 2015
1.12
3.43
الربع الثاني 2015
1.37
4.20
الربع الثالث 2015
1.27
3.89
الربع الرابع 2015
1.48
4.54
2016
الربع الأول 2016
1.15
3.52
الربع الثاني 2016
1.25
3.83
الربع الثالث 2016
0.86
2.64
الربع الرابع 2016
1.25
3.83