تراجع أرباح “المتحدة للتمويل” إلى 4.51 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة “المتحدة للتمويل”، أكبر شركة تمويل في عمان،إلى 4.51 مليون ريال عماني (13.82 بيسة/ السهم) بنهاية 2016، بنسبة قدرها 14 % ، قياسا بأرباح قدرها 4.51 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2015،كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون ريال عماني) 5.24 4.51 ( 14 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 326.34 326.34 — ربح السهم(بيسة/ للسهم) 16.06 13.82 ( 14 % )