تراجع أرباح “الكابلات العمانية” إلى 3.26 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة “صناعة الكابلات العمانية “، العاملة في صناعة كابلات الضغط المنخفض والمتوسط والعالي إلى 3.26 مليون ريال عماني (36.3 بيسة/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، وبنسبة تراجع قدرها 30 % قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير المبيعات (مليون ريال عماني) 61.5 68.1 + 11 % الربح الصافي(مليون ريال عماني) 4.66 3.26 ( 30 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 89.70 89.70 — ربح السهم(بيسة/للسهم) 52.0 36.3 ( 30 % )