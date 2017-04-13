تراجع أرباح “الكابلات العمانية” إلى 3.26 مليون ريال

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تراجعت أرباح شركة  “صناعة الكابلات العمانية ، العاملة في صناعة كابلات الضغط المنخفض والمتوسط والعالي إلى 3.26 مليون ريال عماني (36.3 بيسة/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، وبنسبة تراجع قدرها 30 % قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

المبيعات (مليون ريال عماني)

61.5

68.1

+ 11 %

الربح الصافي(مليون ريال عماني)

4.66

3.26

( 30 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

89.70

89.70

ربح السهم(بيسة/للسهم)

52.0

36.3

( 30 % )

تطور الأرباح الصافية لـ “الكابلات العمانية” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي
(مليون ريال)

ربح السهم
(بيسة)

2015

الربع الأول 2015

4.78

53.33

الربع الثاني 2015

4.78

53.23

الربع الثالث 2015

3.49

38.93

الربع الرابع 2015

5.46

60.82

2016

الربع الأول 2016

4.66

51.95

الربع الثاني 2016

4.74

52.84

الربع الثالث 2016

2.46

27.42

الربع الرابع 2016

3.39

37.79

2017

الربع الأول 2017

3.26

36.34

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Tags:#أرباحالكابلات العمانيةشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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