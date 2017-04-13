تراجع أرباح “الكابلات العمانية” إلى 3.26 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة “صناعة الكابلات العمانية “، العاملة في صناعة كابلات الضغط المنخفض والمتوسط والعالي إلى 3.26 مليون ريال عماني (36.3 بيسة/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، وبنسبة تراجع قدرها 30 % قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
المبيعات (مليون ريال عماني)
61.5
68.1
+ 11 %
الربح الصافي(مليون ريال عماني)
4.66
3.26
( 30 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
89.70
89.70
—
ربح السهم(بيسة/للسهم)
52.0
36.3
( 30 % )
تطور الأرباح الصافية لـ “الكابلات العمانية” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2015
الربع الأول 2015
4.78
53.33
الربع الثاني 2015
4.78
53.23
الربع الثالث 2015
3.49
38.93
الربع الرابع 2015
5.46
60.82
2016
الربع الأول 2016
4.66
51.95
الربع الثاني 2016
4.74
52.84
الربع الثالث 2016
2.46
27.42
الربع الرابع 2016
3.39
37.79
2017
الربع الأول 2017
3.26
36.34