تراجع أرباح “الجرافات البحرية” إلى 46 مليون درهم

تراجعت أرباح شركة “الجرافات البحرية الوطنية”، المتخصصة في جرف الرمال والشواطئ واستصلاح الأراضي، إلى 46 مليون درهم (0.18 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، ومقارنة بأرباح قدرها 151.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات(مليون درهم) 2288.3 1221.1 ( 47 % ) الربح الصافي(مليون درهم) 151.9 46.0 ( 70 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون سهم) 250 250 — ربح السهم(درهم/سهم) 0.61 0.18 ( 70 % )