تراجع أرباح “الجرافات البحرية” إلى 46 مليون درهم

share on:

تراجعت أرباح شركة  “الجرافات البحرية الوطنية”، المتخصصة في جرف الرمال والشواطئ واستصلاح الأراضي، إلى 46 مليون درهم (0.18 درهم/للسهم) بنهاية  عام 2016، ومقارنة بأرباح قدرها 151.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات(مليون درهم)

2288.3

1221.1

( 47 % )

الربح الصافي(مليون درهم)

151.9

46.0

( 70 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)

250

250

ربح السهم(درهم/سهم)

0.61

0.18

( 70 % )

تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ”الجرافات البحرية” منذ بداية عام 2015

الفترة

الإيرادات
(مليون درهم)

الربح الصافي
(مليون درهم)

ربح السهم
(درهم/ سهم)

2015

الربع الأول 2015

513.1

22.2

0.09

الربع الثاني 2015

888.1

44.8

0.18

الربع الثالث 2015

529.9

26.9

0.11

الربع الرابع 2015

357.3

58.0

0.23

2016

الربع الأول 2016

329.8

10.5

0.04

الربع الثاني 2016

322.3

14.8

0.06

الربع الثالث 2016

321.3

14.9

0.06

الربع الرابع 2016

247.7

5.8

0.02

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  فيراري تعتزم تحقيق أرباح قياسية بنهاية 2016
Tags:#أرباحارباح الجرافات البحريةالجرافات البحرية
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

share
  • /

انخفاض أرباح “أبوظبي لبناء السفن” إلى 57.2 مليون درهم

share
  • /

انخفاض أرباح “الشارقة للأسمنت” إلى 60 مليون درهم

“دبي للاستثمار الصناعي” تدخل مشاريع بـ 1.1 مليار

عروض استحواذ على “العربية للسكر”

share on: