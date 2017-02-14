تراجع أرباح “الجرافات البحرية” إلى 46 مليون درهم

تراجعت أرباح شركة “الجرافات البحرية الوطنية”، المتخصصة في جرف الرمال والشواطئ واستصلاح الأراضي، إلى 46 مليون درهم (0.18 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، ومقارنة بأرباح قدرها 151.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات(مليون درهم)
2288.3
1221.1
( 47 % )
الربح الصافي(مليون درهم)
151.9
46.0
( 70 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)
250
250
—
ربح السهم(درهم/سهم)
0.61
0.18
( 70 % )
تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ”الجرافات البحرية” منذ بداية عام 2015
الفترة
الإيرادات
الربح الصافي
ربح السهم
2015
الربع الأول 2015
513.1
22.2
0.09
الربع الثاني 2015
888.1
44.8
0.18
الربع الثالث 2015
529.9
26.9
0.11
الربع الرابع 2015
357.3
58.0
0.23
2016
الربع الأول 2016
329.8
10.5
0.04
الربع الثاني 2016
322.3
14.8
0.06
الربع الثالث 2016
321.3
14.9
0.06
الربع الرابع 2016
247.7
5.8
0.02