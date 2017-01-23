تراجع أرباح ” البنك الأهلي القطري ” إلى 631.7 مليون ريال

تراجعت أرباح ” البنك الأهلي القطري “، أصغر البنوك القطرية حجما، إلى 631.7 مليون ريال (3.31 ريال/للسهم)، بنهاية عام 2016، بنسبة تراجع بلغت 2 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير %
الربح الصافي (مليون ريال)
647.7
631.7
( 2 % )
متوسط عدد الأسهم (مليون)
190.8
190.8
—
ربح السهم (ريال/للسهم)
3.39
3.31
( 2 % )
كما يعود إلى ارتفاع مصروفات الإهلاك إلى 27.9 مليون ريال مقارنة بـ 22.6 مليون ريال خلال عام 2015.
أهم بنود الميزانية لـ “الأهلي القطري”
الفترة
2015
2016
التغير %
الموجودات(مليار ريال)
32.3
38.2
+ 18 %
ودائع العملاء(مليار ريال)
20.4
25.0
+ 23 %
الأنشطة التمويلية(مليار ريال)
24.0
26.9
+ 12 %
تطور الأرباح الصافية لـ “الأهلي القطري” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي (مليون ريال)
ربح السهم(ريال/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
150.8
0.79
الربع الثاني 2014
151.9
0.80
الربع الثالث 2014
155.4
0.81
الربع الرابع 2014
143.2
0.75
2015
الربع الأول 2015
169.7
0.89
الربع الثانى2015
169.4
0.89
الربع الثالث 2015
166.6
0.87
الربع الرابع 2015
142.0
0.74
2016
الربع الأول 2016
165.0
0.86
الربع الثاني 2016
167.8
0.88
الربع الثالث 2016
170.7
0.89
الربع الربع 2016
128.2
0.67
تطور أهم بنود الميزانية لـ “الأهلي القطري” منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
الأنشطة التمويلية
2014
الربع الأول 2014
28.0
19.7
19.2
الربع الثانى 2014
28.5
20.7
19.4
الربع الثالث 2014
30.4
19.7
20.2
الربع الرابع 2014
31.4
19.9
21.3
2015
الربع الأول 2015
28.6
17.3
21.4
الربع الثانى 2015
33.3
21.7
22.3
الربع الثالث 2015
32.2
21.2
22.4
الربع الرابع 2015
32.3
20.4
24.0
2016
الربع الأول 2016
32.4
19.7
25.1
الربع الثاني 2016
34.3
20.8
25.1
الربع الثالث 2016
35.3
21.3
25.4
الربع الربع 2016
38.2
25.0
26.9