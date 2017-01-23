تراجع أرباح ” البنك الأهلي القطري ” إلى 631.7 مليون ريال

تراجعت أرباح ” البنك الأهلي القطري “، أصغر البنوك القطرية حجما، إلى 631.7 مليون ريال (3.31 ريال/للسهم)، بنهاية عام 2016، بنسبة تراجع بلغت 2 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

يعود سبب تراجع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 4 % لتصل إلى 958.7 مليون ريال، مقابل 995.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما يعود إلى ارتفاع مصروفات الإهلاك إلى 27.9 مليون ريال مقارنة بـ 22.6 مليون ريال خلال عام 2015.