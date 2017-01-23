تراجع أرباح ” البنك الأهلي القطري ” إلى 631.7 مليون ريال

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تراجعت أرباح ” البنك الأهلي القطري “، أصغر البنوك القطرية حجما، إلى 631.7 مليون ريال (3.31 ريال/للسهم)، بنهاية عام 2016، بنسبة تراجع بلغت 2 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير %

الربح الصافي (مليون ريال)

647.7

631.7

( 2 % )

متوسط عدد الأسهم (مليون)

190.8

190.8

ربح السهم (ريال/للسهم)

3.39

3.31

( 2 % )

يعود سبب تراجع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية  بنسبة 4 % لتصل إلى 958.7 مليون ريال، مقابل 995.9 مليون ريال  خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما يعود إلى ارتفاع مصروفات الإهلاك إلى 27.9 مليون ريال مقارنة بـ 22.6 مليون ريال خلال عام 2015.

أهم بنود الميزانية لـ “الأهلي القطري”

الفترة

2015

2016

التغير %

الموجودات(مليار ريال)

32.3

38.2

+ 18 %

ودائع العملاء(مليار ريال)

20.4

25.0

+ 23 %

الأنشطة التمويلية(مليار ريال)

24.0

26.9

+ 12 %

تطور الأرباح الصافية لـ “الأهلي القطري” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي (مليون ريال)

ربح السهم(ريال/للسهم)

  2014

الربع الأول 2014

150.8

0.79

الربع الثاني 2014

151.9

0.80

الربع الثالث 2014

155.4

0.81

الربع الرابع 2014

143.2

0.75

  2015

الربع الأول 2015

169.7

0.89

الربع الثانى2015

169.4

0.89

الربع الثالث 2015

166.6

0.87

الربع الرابع 2015

142.0

0.74

2016

الربع الأول 2016

165.0

0.86

الربع الثاني 2016

167.8

0.88

الربع الثالث 2016

170.7

0.89

الربع الربع 2016

128.2

0.67

تطور أهم بنود الميزانية لـ “الأهلي القطري” منذ بداية عام 2014  

الفترة

الموجودات
(مليار ريال)

ودائع العملاء
(مليار ريال)

الأنشطة التمويلية
(مليار ريال)

 2014

الربع الأول 2014

28.0

19.7

19.2

الربع الثانى 2014

28.5

20.7

19.4

الربع الثالث 2014

30.4

19.7

20.2

الربع الرابع 2014

31.4

19.9

21.3

 2015

الربع الأول 2015

28.6

17.3

21.4

الربع الثانى 2015

33.3

21.7

22.3

الربع الثالث 2015

32.2

21.2

22.4

الربع الرابع 2015

32.3

20.4

24.0

2016

الربع الأول 2016

32.4

19.7

25.1

الربع الثاني 2016

34.3

20.8

25.1

الربع الثالث 2016

35.3

21.3

25.4

الربع الربع 2016

38.2

25.0

26.9

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Tags:#أرباحالبنك الأهلي القطريينوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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