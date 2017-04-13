تراجع أرباح “البنك الأهلي العماني” إلى 5.2 مليون ريال

تراجعت أرباح “البنك الأهلي” المتخصص في الأعمال المصرفية والقروض العقارية، إلى 5.2 مليون ريال ( 3.65 بيسة للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة قدرها 26 % عن الفترة المماثلة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الربح الصافي(مليون ريال عماني) 7.00 5.20 ( 26 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون سهم) 1425.04 1425.04 — ربح السهم(بيسة/للسهم) 4.91 3.65 ( 26 % )

بنود الميزانية الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الموجودات(مليون ريال عماني) 1839 1837 — ودائع العملاء(مليون ريال عماني) 1236 1288 + 4 % القروض(مليون ريال عماني) 1532 1538 —

تطور الأرباح الصافية لـ “البنك الأهلي العماني” منذ بداية عام 2015 الفترة الربح الصافي

(مليون ريال) ربح السهم

(بيسة) 2015 الربع الأول 2015 6.82 4.79 الربع الثاني 2015 7.74 5.43 الربع الثالث 2015 7.21 5.06 الربع الرابع 2015 5.96 4.18 2016 الربع الأول 2016 7.03 4.93 الربع الثاني 2016 7.20 5.05 الربع الثالث 2016 6.81 4.78 الربع الرابع 2016 8.56 6.01 2017 الربع الأول 2017 5.20 3.65