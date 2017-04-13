تراجع أرباح “البنك الأهلي العماني” إلى 5.2 مليون ريال

share on:

تراجعت أرباحالبنك الأهلي” المتخصص في الأعمال المصرفية والقروض العقارية، إلى 5.2   مليون ريال ( 3.65 بيسة للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة قدرها 26 % عن الفترة المماثلة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي(مليون ريال عماني)

7.00

5.20

( 26 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)

1425.04

1425.04

ربح السهم(بيسة/للسهم)

4.91

3.65

( 26 % )

بنود الميزانية

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الموجودات(مليون ريال عماني)

1839

1837

ودائع العملاء(مليون ريال عماني)

1236

1288

+ 4 %

القروض(مليون ريال عماني)

1532

1538

تطور الأرباح الصافية لـ “البنك الأهلي العماني” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي
(مليون ريال)

ربح السهم
(بيسة)

   2015

الربع الأول 2015

6.82

 4.79

الربع الثاني 2015

7.74

5.43

الربع الثالث 2015

7.21

5.06

الربع الرابع 2015

5.96

4.18

2016

الربع الأول 2016

7.03

4.93

الربع الثاني 2016

7.20

5.05

الربع الثالث 2016

6.81

4.78

الربع الرابع 2016

8.56

6.01

2017

الربع الأول 2017

5.20

3.65

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2015

الفترة

الموجودات
(مليون ريال عماني)

ودائع العملاء
(مليون ريال عماني)

القروض
(مليون ريال عماني)

  2015

الربع الأول 2015

1794

1126

1468

الربع الثاني 2015

1848

1224

1531

الربع الثالث 2015

1924

1325

1506

الربع الرابع 2015

1898

1301

1518

2016

الربع الأول 2016

1839

1236

1532

الربع الثاني 2016

1856

1234

1548

الربع الثالث 2016

1887

1236

1558

الربع الرابع 2016

1900

1271

1522

2017

الربع الأول 2017

1837

1288

1538

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  توقعات بلجوء "المركزي السعودي" لإجراءات لكبح ارتفاع الفائدة
Tags:#أرباحالأهلي العمانيبنوك
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

ارتفاع أرباح “بنك مسقط” إلى 44.2 مليون ريال عُماني

share
  • /

“المركزي الألماني”: على المؤسسات المالية الاستعداد لرفع أسعار الفائدة

ارتفاع ارباح “البنك السعودي الفرنسي” إلى 1104 مليون ريال

“بنك أبوظبي الأول” يخفض عدد الوظائف في وحدة للأسواق العالمية

share on: