تراجع أرباح “البنك الأهلي العماني” إلى 5.2 مليون ريال

تراجعت أرباح “البنك الأهلي” المتخصص في الأعمال المصرفية والقروض العقارية، إلى 5.2 مليون ريال ( 3.65 بيسة للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة قدرها 26 % عن الفترة المماثلة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الربح الصافي(مليون ريال عماني)
7.00
5.20
( 26 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)
1425.04
1425.04
—
ربح السهم(بيسة/للسهم)
4.91
3.65
( 26 % )
بنود الميزانية
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الموجودات(مليون ريال عماني)
1839
1837
—
ودائع العملاء(مليون ريال عماني)
1236
1288
+ 4 %
القروض(مليون ريال عماني)
1532
1538
—
تطور الأرباح الصافية لـ “البنك الأهلي العماني” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2015
الربع الأول 2015
6.82
4.79
الربع الثاني 2015
7.74
5.43
الربع الثالث 2015
7.21
5.06
الربع الرابع 2015
5.96
4.18
2016
الربع الأول 2016
7.03
4.93
الربع الثاني 2016
7.20
5.05
الربع الثالث 2016
6.81
4.78
الربع الرابع 2016
8.56
6.01
2017
الربع الأول 2017
5.20
3.65
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2015
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
القروض
2015
الربع الأول 2015
1794
1126
1468
الربع الثاني 2015
1848
1224
1531
الربع الثالث 2015
1924
1325
1506
الربع الرابع 2015
1898
1301
1518
2016
الربع الأول 2016
1839
1236
1532
الربع الثاني 2016
1856
1234
1548
الربع الثالث 2016
1887
1236
1558
الربع الرابع 2016
1900
1271
1522
2017
الربع الأول 2017
1837
1288
1538